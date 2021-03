Sanremo | Codacons | esposto contro Ferragnez a procura | Agcom e Antitrust** 2

(Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Per il, sarebbe stato violato anche "lo stesso regolamento del Festival, che vieta di 'esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi analoghi', potendosi ritenere l'utilizzo di 23 milioni di follower alla stregua di un invio massivo da call center. Quanto accaduto ieri -denuncia il- non solo ha alterato la classifica finale del Festival, portando Fedez dal 17° posto al 2do posto, ma ha danneggiato gli altri 25 artisti in gara e i telespettatori che da casa hanno televotato per loro, vanificando i loro sforzi con grave pregiudizio economico". Per tale motivo il"chiede alladi Roma di aprire una indagine urgente sul caso, accertando le ...

Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche per aver chiesto ai suoi follower sui social di votare per Fedez e Francesca Michielin, ... E l'associazione dei consumatori Codacons che ... La blogger e moglie del cantante aveva chiamato a raccolta i suoi 23 milioni di follower. La replica di Fedez: "Polemica sterile" ...