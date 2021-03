Sanremo | bufera su Fiorello La corona di spine | il bacio gay e le volgarità scatenano l’ira del vescovo

(Di domenica 7 marzo 2021)gratuite, immagini blasfeme, strumentalizzazione del tema dell’omofobia. All’indomani della fine del festival, Arriva la dura reazione deldi, monsignor Antonio Suetta, contro la conduzione di, che ha affiancato Amadeus. “A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71 edizione del Festival della Canzone Italiana a, sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto”, fa sapere., controil ...

Corriere dello Sport.it

