Sanremo, Amadeus si ferma qui: “Il prossimo anno non ci sarò”. La gag di Fiorello (Di domenica 7 marzo 2021) Si è conclusa ieri sera la 71esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto il trionfo dei Maneskin con la loro “Zitti e buoni”. Anche in questo 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla necessità di realizzare un’edizione senza il pubblico nel teatro Ariston, Amadeus e Fiorello sono riusciti ad intrattenere al meglio il pubblico da casa, offrendo uno spettacolo all’altezza della storica kermesse canora. In molti si sono chiesti se il conduttore e direttore artistico del Festival avrebbe accettato di condurre Sanremo anche nel 2022. Amadeus ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio: il prossimo anno non sarà lui a condurre la rassegna musicale. Pertanto, salvo ribaltoni, non ci sarà nemmeno Fiorello, che ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 marzo 2021) Si è conclusa ieri sera la 71esima edizione del Festival di, che ha visto il trionfo dei Maneskin con la loro “Zitti e buoni”. Anche in questo 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla necessità di realizzare un’edizione senza il pubblico nel teatro Ariston,sono riusciti ad intrattenere al meglio il pubblico da casa, offrendo uno spettacolo all’altezza della storica kermesse canora. In molti si sono chiesti se il conduttore e direttore artistico del Festival avrebbe accettato di condurreanche nel 2022.ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio: ilnon sarà lui a condurre la rassegna musicale. Pertanto, salvo ribaltoni, non ci sarà nemmeno, che ha ...

Advertising

Capezzone : Dopo che #Amadeus ha detto no al prossimo #Sanremo, avanza naturale la candidatura del professor #Galli, che deve s… - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - kekkoserri : È bello che Sanremo sia finito con l’amicizia. Erano quasi le 3 e a collegamento in chiusura, agli ultimi secondi… - Nikk__Ti : Quando l'amicizia supera ogni cosa! ? #Amadeus #Fiorello #amarello #Sanremo #SanremoSpotify #Sanremo2021 #friendship -