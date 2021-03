Sanremo 2021 | vincono i Maneskin a sorpresa | secondi Fedez e Francesca Michielin Ecco la classifica completa – FOTO e VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) A, sono ia vincere la 71esima edizione dl Festival dicon oltre il 50% dei voti. Secondo posto perMichilein, medaglia di bronzo per Ermal Meta. Si è conclusa così un’edizione del tutto insolita. Domani scopriremo se accetteranno di rappresentare l’Italia all’Eurovision. CRONACA ORA PER ORAcon il 53,5% al televoto. Secondo posto per. Amadeus: “E’ stata un’edizione unica in tutti i sensi”. Damiano, Victoria & Co piangono sul palco. Sono increduli. 2.23 – Chiuso il televoto, siamo ai premi. Il premio della critica va a Willie ...