Sanremo 2021 | trionfo shock al Festival | ecco chi ha vinto grazie al televoto

(Di domenica 7 marzo 2021) Dopo una lunga e difficile staffetta di cinque giorni, ildisi conclude con l’elezione del settantunesimo vincitore della tanto amata kermesse musicale ligure. Dopo aver riascoltato tutte e ventisei le canzoni in gara, infatti, nella serata finale del 6 marzo, Amadeus ha tirato le somme della classifica generale e – poco dopo le ore 02:30 – ha rivelato i nomi dei tre brani arrivati in finalissima. Ovvero: “Chiamami per nome” del duo Francesca Michielin e Fedez, “Zitti e buoni” dei Maneskin e “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta. Un trittico totalmente inedito, che ha messo in chiaro quanto ilsia stato in grado di ribaltare le varie classifiche visionate fino alla serata precedente. Ma la sorpresa è arrivata quando Amadeus ha annunciato l’effettivo vincitore ...