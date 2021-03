Sanremo 2021 | serata finale | le pagelle di Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di domenica 7 marzo 2021) AMADEUS 3 A volte mi capita di scrivere cose che non penso. O meglio, le penso, è ovvio, ma le scrivo con una violenza, un sarcasmo, una volontà di devastare tutto che magari, in altri giorni, terrei decisamente più a bada. Capita quando qualcosa che mi è capitato mi ha fatto innervosire, magari. Uno mi taglia la strada mentre guido, torno a casa, e stronco Emma. Mi arriva una cartella dell’Agenzia delle Entrate, distruggo Biagio. Ecco, mi chiedo cosa sia successo a Amadeus per dar vita a uno show televisivo così brutto e soprattutto perché abbia deciso di riversare la sua rabbia contro di noi. Detto questo, hai voluto cambiare tutto il cast, chiamare artisti indie e indipendenti, e poi alla fine vincono i vincitori di X Factor portati da Sony. Ridicolo. FIORELLO 3 No, ma venite a dirmi che lui è il più grande showman italiano. Venite a dirmi che fa ridere. Che come tiene il ...