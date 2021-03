Sanremo 2021, risultati della finale: tutti i dati del televoto (Di domenica 7 marzo 2021) Maneskin La vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nella finale a tre del Festival di Sanremo 2021 è stata osteggiata fino all’ultimo minuto da Francesca Michielin e Fedez, ossia i più votati dal pubblico tra i 26 campioni. In base alle graduatorie della quinta serata della kermesse canora, emerge infatti come il gruppo reduce da X Factor, è stato piazzato al secondo posto della graduatoria del televoto e generale delle cinque serate tra i 26 cantanti in gara, mentre Ermal Meta, che sembrava vicinissimo alla conquista del leone d’oro, si è dovuto accontentare della terza posizione fin da subito. Sanremo 2021: le votazioni della quinta serata – Fase Uno Nel televoto ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 7 marzo 2021) Maneskin La vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nellaa tre del Festival diè stata osteggiata fino all’ultimo minuto da Francesca Michielin e Fedez, ossia i più votati dal pubblico tra i 26 campioni. In base alle graduatoriequinta seratakermesse canora, emerge infatti come il gruppo reduce da X Factor, è stato piazzato al secondo postograduatoria dele generale delle cinque serate tra i 26 cantanti in gara, mentre Ermal Meta, che sembrava vicinissimo alla conquista del leone d’oro, si è dovuto accontentareterza posizione fin da subito.: le votazioniquinta serata – Fase Uno Nel...

Advertising

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MorabitoGio : RT @SanremoRai: PAZZESCO. ? L'esibizione integrale di Dardust è su RaiPlay ? - iden71 : @Phantomxiumin @Sanremo_2021 Ma che evolvere...io quando ascoltavo il rock ancora dovevi nascere e per di piu' so' pure brutti! -