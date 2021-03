Sanremo 2021 | Ma come ti vesti - Festival Edition | Måneskin vincitori alla moda | Arisa bocciata

(Di domenica 7 marzo 2021) Sgargianti paillettes, tessuti eterei, ritorno agli anni Settanta e rovinose cadute di stile sul palco deldi. Ecco le pagelle ai look della Finale dei big in gara e degli ospiti della kermesse musicale condotta da Amadeus con Fiorello.

Un'edizione segnata dal calo degli ascolti : serate lunghissime che non interpretano più lo spirito del tempo, diventato troppo preziosoAMADEUS 3 A volte mi capita di scrivere cose che non penso. O meglio, le penso, è ovvio, ma le scrivo con una violenza, un sarcasmo, una volontà di devastare tutto che magari, in altri giorni, terrei ...Con un completo pantalone e giacca con paillettes neri firmato Armani è salita sul palco di Sanremo non rinunciando a essere sé stessa, eppure dandone la migliore versione. Evviva Giovanna Botteri.Questo è il primo commento dei Maneskin sul loro profilo social dopo aver vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Colapesce e Dimartino con il brano ‘Musica Leggerissima’ si aggiudicano il ...