Sanremo 2021 | le pagelle di Silvia Truzzi | per Giovanna Botteri nemmeno metà del tempo dato alla Palombelli Ibra “inno” volgare al macho machissimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) Girls just wanna have fun Le ragazze hanno fatto la staffetta, perché Amadeus non se n’è voluta tenere accanto una per più di una sera. Scelta incomprensibile, perché alcune sono state bravisssime, e hanno portato energia e talento su un palco che in più d’un’occasione è sembrato il giorno della marmotta. Prendiamo Elodie: ha cantato (e con che voce), ha bto, ha presentato. Si è scritta da sola un monologo che spicca tra le mielose ovvietà dell’Ariston (autori, mettetevi una mano sul cuore e l’altra sul copione). Non guasta il fatto che sia stupendissima (ma non ha azzeccato un abito). Beatrice Venezi, giovane direttore d’orchestra che ha lavorato in tutto il mondo, ha presentato come se fosse il lavoro suo. Matilda De Angelis la prima sera era un po’ emozionata e hameno di quel che sa fare/dire. Ma in conferenza stampa ha fatto discorsi che ...