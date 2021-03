Sanremo 2021 | la rabbia di Willie Peyote e Colapesce e Dimartino | “Premio di plastica consegnato in una busta della spesa”

(Di domenica 7 marzo 2021) “È stato abbastanza brutto non essere chiamati sul palco. Eravamo lì ad aspettare tre ore è arrivata una signoraRai che ci ha portato questodi… poteva essere fatto meglio, anche perché è unimportante. Uncon i nomi Lucio Dalla e Mia Martini doveva essere trattato meglio”. È questo lo sfogo diall’indomanifinale diper il fatto di non essere stati chiamati a salire sul palco per ritirare ilintitolato a Lucio Dalla al terminepuntata. A loro si associa anche, vincitore delcritica intitolato a Mia ...

Mentre i vincitori festeggiano, il giorno successivo alla finalissima del Festival diemergono anche i dissapori tra i cantanti celati dietro le quinte. E nella fattispecie il litigio del day after ha per protagonisti il terzo classificato Ermal Meta e il premio della ...La quinta e ultima serata ha decretato il vincitore di: i Maneskin . Edizione che passerà alla storia : senza pubblico, nel pieno della pandemia, niente superospiti, budget ridotto e soprattutto con una platea vuota. La Rai, con tutte le ...SANREMO. La mattina dopo, la conferenza stampa (in remoto, con più di un problema tecnico con i collegamenti) con i vincitori, gli artisti sul podio e i premiati del Festival di Sanremo 2021, si apre ...Rispondono così i Maneskin, vincitori del festival di Sanremo, tagliando corto sulle polemiche ricevute sui social dal secondo classificato Fedez per la mobilitazione della moglie influencer a favore ...