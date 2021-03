Sanremo 2021 | la finale fa salire ma non decollare gli ascolti | più di 10 milioni di spettatori | share al 53 | 5%

(Di domenica 7 marzo 2021) Il Festival diè finito. Per la quinta e ultima serata la kermesse musicale chiude glicon 13e 203 miladurante la prima parte, con unoche si attesta al 49,9%. Nella seconda parte glisalgono e toccano il 62,5% con 7e 730 mila. In media, la serataha ottenuto 10e 715 milacon il 53,5% di. In valori assoluti glirecuperano terreno, avvicinandosi alla media della seratadell’anno scorso (11e 477 mila, ma con unopiù alto, il 60,6%). L’altro ieri, 5 marzo, in ...

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - stanzaselvaggia : Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho… - findbeautyy : RT @flovjer: io Ama e Fiore voglio ricordarli cosi: canticchiando la canzone vincitrice di sanremo 2021 #sanremo2021 - SpettacolandoTv : I #Maneskin, band romana rock, vincono il 71esimo Festival di #Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Mentre i vincitori festeggiano, il giorno successivo alla finalissima del Festival diemergono anche i dissapori tra i cantanti celati dietro le quinte. E nella fattispecie il litigio del day after ha per protagonisti il terzo classificato Ermal Meta e il premio della ...Arisa, il look per la finale diè puro lusso. Una sfilata di alta moda quella a cui ha assistito il pubblico italiano. Luce e ancora altra luce ad illuminare un palcoscenico davanti alle poltroncine rosse, questa volta ...La finale di Sanremo 2018 invece, con la vittoria del duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non Mi Avete Fatto Niente, aveva collezionato 12.125.000 telespettatori con uno share pari al 58.3& ...Sanremo, le pagelle. GAIA 7. Si può dire che a Natale vorrei una Gaia? Solo a me sembra SEMPREEEEEE fuori tempo? La canzone non l’ho ancora inquadrata, penso che gli chiederò di venire in cortile da m ...