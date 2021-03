Sanremo 2021, Jo Squillo massacra Fiorello e Amadeus: « per cantare quella canzone ci vuole cultura … » (Di domenica 7 marzo 2021) Jo Squillo non le manda certo a dire e non si ferma più per parlare della esibizione fatta da Amadeus e Fiorello che, con delle parrucche hanno cantato una canzone cult degli anni 80 “Siamo donne” che Jo Squillo cantava in coppia con Sabrina Salerno. Jo Squillo non ah assolutamente apprezzato la performance è ha accusato sia Amadeus e Fiorello che la Rai di aver banalizzato una canzone che ha un messaggio molto importante. Le dichiarazioni di Jo Squillo Jo Squillo non ha usato mezzi termini contro l’esibizione di Fiorello e Amadeus che, sulle note di “Siamo donne” con delle parrucche, hanno cantato e ballato. Jo Squillo ha detto: «E’ stato ... Leggi su baritalianews (Di domenica 7 marzo 2021) Jonon le manda certo a dire e non si ferma più per parlare della esibizione fatta dache, con delle parrucche hanno cantato unacult degli anni 80 “Siamo donne” che Jocantava in coppia con Sabrina Salerno. Jonon ah assolutamente apprezzato la performance è ha accusato siache la Rai di aver banalizzato unache ha un messaggio molto importante. Le dichiarazioni di JoJonon ha usato mezzi termini contro l’esibizione diche, sulle note di “Siamo donne” con delle parrucche, hanno cantato e ballato. Joha detto: «E’ stato ...

