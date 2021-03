Sanremo 2021 | il più brutto di sempre per un motivo ben preciso | aver fatto finta che la pandemia non esista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) Siamo arrivati alla fine di questo Festival, una delle edizioni più brutte di. E non per via della, quanto per il maldestro e inutile tentativo di fareche questanon. Prima ancora che questo Festival iniziasse, Amadeus insisteva perché tutto fosseesattamente come gli altri anni, come se fuori da quel teatro non ci fossero morti, famiglie distrutte, lavoratori a cui non è rimasto quasi nulla, come se gli italiani non aspettassero altro che sintonizzarsi su Rai 1 per vedere il teatro Ariston pieno di gente che sbadiglia all’una di notte. No, Amadeus non voleva un Festival normale, voleva un Festival scollegato dalla realtà del Paese e in parte lo ha avuto. Per carità, non che bisognasse inserire bollettini sui contagi al ...