Sanremo 2021 | il Festival nato sotto una cattiva stella è riuscito a portare un po’ di luce – Il videocommento

(Di domenica 7 marzo 2021) Le luci dell’Ariston si sono spente. Non si fa in tempo a prendere la mano che ildiè già finito. Ma quest’anno i cinque giorni sembrano essere volati. I vincitori della 71esima edizione delsono stati i Måneskin con Zitti e buoni. Al secondo posto Francesca Michielin e Fedez, mentre al terzo posto si è classificato Ermal Meta. Unil segno del Coronavirus, e si spera che resti l’unico. Nella serata finale ci è piaciuto molto il monologo di Zlatan Ibrahimovic sul fallimento. Potrebbe sembrare retorico, ma non è così, soprattutto dopo che su quel palco si sono sentite cose un po’ scollate dalla realtà. Bene anche Achille Lauro, che nell’ultima puntata ha portato uno splendido quadro, forse il migliore delle cinque serate. E che dire di ...

Sono le parole forti di Federico Lucia in arte Fedez che durante la conferenza stampa finale diha messo fine alle polemiche definendole 'sterili' e anzi di aver lui stesso sostenuto i ...A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa " Il tavolo con Mago Forest , Nino Frassica , Gigi Marzullo ; ospiti Orietta Berti , fra i protagonisti dicon il brano "Quando ti sei innamorato", e il ...È la caricatura di se stessa quando fa la svagata (e spiace un po’ vedere che piccona il monumento), ma è ancora capace di affascinare quando canta. Gabbani le ha regalato un bel pezzo ...Universale. Ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. La nostra storia non va dimenticata e quando non avremo più parole ci rimarranno le emozioni, gli sguardi, l’amore. Madame prende Celentano ...