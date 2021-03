Sanremo 2021, i promossi e i bocciati di una finale storica: Achille Lauro deludente, Ornella Vanoni e Umberto Tozzi i migliori della ‘classe’ (Di domenica 7 marzo 2021) La quinta e ultima serata ha decretato il vincitore di Sanremo 2021: i Maneskin. Edizione che passerà alla storia: senza pubblico, nel pieno della pandemia, niente superospiti, budget ridotto e soprattutto con una platea vuota. La Rai, con tutte le difficoltà del caso, la porta a casa e archivia il Sanremo più difficile degli ultimi anni. Chi sono i promossi e i bocciati del quinto appuntamento festivaliero in onda sabato 6 marzo? Ha condotto, cantato, ballato. Ha fatto ridere. Lo showman, il grande mattatore: per cinque sere per ben due edizioni. Rosario Fiorello è il più bravo di tutti e lo dimostra ancora una volta sul campo con maestria e mestiere. E pensare che lo accusavano di non mettersi in gioco, di non avere coraggio. Per dirla con un titolo, basta citare i Maneskin. Signori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) La quinta e ultima serata ha decretato il vincitore di: i Maneskin. Edizione che passerà alla storia: senza pubblico, nel pienopandemia, niente superospiti, budget ridotto e soprattutto con una platea vuota. La Rai, con tutte le difficoltà del caso, la porta a casa e archivia ilpiù difficile degli ultimi anni. Chi sono ie idel quinto appuntamento festivaliero in onda sabato 6 marzo? Ha condotto, cantato, ballato. Ha fatto ridere. Lo showman, il grande mattatore: per cinque sere per ben due edizioni. Rosario Fiorello è il più bravo di tutti e lo dimostra ancora una volta sul campo con maestria e mestiere. E pensare che lo accusavano di non mettersi in gioco, di non avere coraggio. Per dirla con un titolo, basta citare i Maneskin. Signori, ...

