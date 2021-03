Sanremo 2021 | gli ascolti della serata finale Amadeus non ci crede

(Di domenica 7 marzo 2021) Festival di. Cosa dicono i dati auditelkermesse canora? Confronto con l’edizione passata La 71^ edizione del Festival diverrà ricordata per la sua unicità. E’ stata (purtroppo) una kermesse organizzata in piena pandemia, senza pubblico in sala, con evidenti difficoltà di relazionarsi sul palco, con un concorrente L'articolo proviene da YesLife.it.

La serata finale di, che ha incoronato vincitori i Maneskin, ha raccolto su Rai1 13 milioni 203 mila telespettatori pari al 49.9% di share nella prima parte, 7 milioni 730 mila con il 62.5% nella seconda. In ...... un cantante che non azzecca una nota in quattro sere aforse dovrebbe riflettere su chi 'l'ha portato dentro' (Morgan, ndr) e ringraziarlo per davvero. In questo Festival, tra gli ...Juventus-Lazio 3-1, le pagelle tra letteratura e cinematografia: il meglio e il peggio visto ieri sera allo Stadium di Torino ...Sono stati 13.203.000 gli spettatori che hanno seguito sabato 6 marzo su Rai1 la prima parte della finale di Sanremo 2021, pari al 49,9% di ...