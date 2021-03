Sanremo 2021 | Fiorello | “14 mln e ho sentito parola flop | ma cosa hanno visto?”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 marzo 2021) “Hosolo numeri, ho letto addirittura la. 14 milioni,. Mi chiedo, ma? C’è qualche non mi torna”. A dirlo è, in collegamento telefonico con Amadeus nel corso della conferenza stampa finale del festival di. “Grazie, comunque -aggiunge Fiore- è l’esperienza più importante della mia vita. Se domani mi dovessero chiamare, e mi dicono che c’è una conferenza di venti persone dico ‘davvero??? E’ una folla!'”, scherza. “Da domani inizio un nuovo format, si intitola divano”. “Io e Ama, ci siamo inventati un mestiere, quello di fare gli spettacoli per nessuno, e credo che di questo bisogna che se ne dia atto, perché molti non lo ...