Sanremo 2021 | Fedez replica alle accuse | “Televoto truccato da Chiara Ferragni? In una famiglia è normale il supporto di una moglie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021)durante la conferenza stampa finale con i vincitori del Festival ha ripostomosse sui social per il sostegno di: “Io credo che in unasia assolutamentechee marito si sostengano a vicenda. Almeno nella miami hanno sempre insegnato così. Mi reputo un uomo fortunato. Io personalmente durante la finale ho anche supportato i Maneskin. Sarebbe anche disonesto non sottolineare che la canzone è stata al primo posto dappertutto prima che intervenisse mia. Aggiungo che pure Madame ha scalato tante posizioni con il. Dunque credo sia solo una polemica sterile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.