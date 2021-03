Sanremo 2021 | ecco come è maturata la vittoria dei Måneskin Classifica finale e premi assegnati

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 7 marzo 2021) Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, in una sola parola i, sono i vincitori del 71° Festival della canzone italiana con il brano Zitti e buoni . I quattro ragazzi poco più che ventenni, si sono imposti nellaa tre davanti a Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome e Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Un successo inaspettato, non tanto per il talento dei quattro ragazzi, già noti da qualche anno dopo la loro esperienza a X Factor, ma per lo sdoganamento del rock sul palco del teatro Ariston. Dal 15° posto della prima serata al successoIl successo deiè maturato dalla serata delle cover fino alla finalissima di sabato 6 marzo. Infatti, dopo il primo ascolto, il gruppo rock era stato relegato solo al 15° posto dalla Giuria demoscopica, che ...