Sanremo 2021 | c’è gloria anche per Fiorello | «E chi se lo dimentica questo premio?» – Il video

Sanremo 2021, c'è gloria anche per Fiorello: «E chi se lo dimentica questo premio?»

«È il premio più bello della mia carriera. E chi se lo dimentica questo? Vorrei dire qualcosa di forte ma non riesco! Lo dedico a tutti quelli che hanno lavorato affinché questo Festival arrivasse alla quinta puntata: è il nostro premio». anche Fiorello porta a casa un premio, durante la finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Lo showman siciliano, infatti, ha vinto, su decisione del direttore artistico e conduttore Amadeus il "premio Città di Sanremo". «Senza di te questo Festival non sarebbe stato possibile», ha detto Amadeus durante la consegna della targa da parte il sindaco della città Alberto Biancheri e l'assessore al Turismo Giuseppe

