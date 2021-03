Sanremo 2021 | Amadeus a Vanity Fair | «La voglia di strafare | il mio più grande difetto»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) Amadeus ha 3 ore di sonno e uno dei Festival più difficili della storia alle spalle, ma questo non gli impedisce di rispondere al telefono con piglio e vivacità, come se Sanremo lo stesse conducendo ancora dalla hall dell’Hotel Globo che sta per lasciare per rientrare a Roma. «Sono stanco, ma molto felice. Stanotte sono andato a letto alle 6 e mi sono svegliato alle 9, ma oggi è la giornata della gioia e della soddisfazione» spiega Amadeus a poche ore dalla finale che ha incoronato vincitori i Måneskin e dalla fine di un Sanremo che lo ha visto al centro di polemiche che, dalla presenza o meno del pubblico all’Ariston alla parità dei fiori che dovevano essere consegnati ad entrambi i sessi, non si sono spente neanche per un minuto, braccandolo, inseguendolo come capita ogni anno a qualsiasi artista decida di salire a bordo della macchina festivaliera. Ora, però, è arrivato il momento di guardare all’impresa faraonica che è riuscito a portare a casa grazie alla complicità e al sostegno degli amici che non lo hanno mai abbandonato e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Sempre con garbo, sempre con l’eleganza di chi questo mestiere lo fa da quarant’anni ma che riesce ancora a fargli provare emozioni forti, elettriche come quelle che si affacciano durante l’adolescenza.