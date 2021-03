Sanremo 2021 | Achille Lauro trafitto da rose e spine | voci dei nemici | “Le parole fanno male” VIDEO

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 7 marzo 2021) Ultimo quadro, ultimo momento nel viaggio diche sul palco diha voluto portare le sue idee. Un viaggio compreso da alcuni, meno da altri. Per la finale del Festival diil cantante ha scelto il brano “C’est la vie”, del 2019. Al centro di questo quadro la rosa e le sue: una rosa cherivela di avere conficcata nella pelle del suo petto da cui, non appena si sentono commenti poco lusinghieri nei suoi confronti sgorga del sangue. E’ il suo modo per far capire quanto a volte lepossano fare. E del resto, le critiche pernon sono mancate anche in queste serate del Festival, contro di lui si è detto e scritto di tutto. Un po’ se lo ...