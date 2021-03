Sampdoria, nessuna nuova positività emersa dai tamponi pre-gara (Di domenica 7 marzo 2021) Attraverso un comunicato, la Sampdoria ha rassicurato tutti in merito alle condizioni dei propri giocatori. “L’U.C. Sampdoria informa che i tamponi pre-gara, previsti dal protocollo con referti a 4 ore dal fischio d’inizio ed effettuati in giornata ai componenti del ‘Gruppo Squadra’, non hanno evidenziato nuove positività” si legge nella nota. I blucerchiati di Ranieri affronteranno il Cagliari nel match valevole per la ventisiesima giornata di Serie A 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Attraverso un comunicato, laha rassicurato tutti in merito alle condizioni dei propri giocatori. “L’U.C.informa che ipre-, previsti dal protocollo con referti a 4 ore dal fischio d’inizio ed effettuati in giornata ai componenti del ‘Gruppo Squadra’, non hanno evidenziato nuove” si legge nella nota. I blucerchiati di Ranieri affronteranno il Cagliari nel match valevole per la ventisiesima giornata di Serie A 2020/2021. SportFace.

