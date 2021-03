Samantha Curcio: la tronista “della porta accanto” ha già partecipato ad un programma tv (Di domenica 7 marzo 2021) Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne e nonostante sia stata presentata come una “tronista normale della porta accanto” la ragazza già in passato aveva dimostrato di avere velleità artistiche partecipando, in qualità di attrice, ad un episodio di Alta Infedeltà di Real Time. “Cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…”. Nulla di male, ci mancherebbe, ma questa passione per la recitazione è stata stranamente omessa durante il provino per Uomini e Donne. Come mai? Ad accorgersi di questa cosa è stato il portale VeryInutilPeople, che ha così scritto: “Nelle ultime ore, però, la trasparenza di Samantha è stata messa in dubbio ... Leggi su biccy (Di domenica 7 marzo 2021)è la nuovadi Uomini e Donne e nonostante sia stata presentata come una “normale” la ragazza già in passato aveva dimostrato di avere velleità artistiche partecipando, in qualità di attrice, ad un episodio di Alta Infedeltà di Real Time. “Cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…”. Nulla di male, ci mancherebbe, ma questa passione per la recitazione è stata stranamente omessa durante il provino per Uomini e Donne. Come mai? Ad accorgersi di questa cosa è stato ille VeryInutilPeople, che ha così scritto: “Nelle ultime ore, però, la trasparenza diè stata messa in dubbio ...

