Salernitana-Cosenza | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021), match valido per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, si giocherà sabato 13 marzo 2021 alle ore 16 allo stadio Arechi. Come arrivano le due squadre? I granata si presentano a questo appuntamento con il vento in poppa avendo riguadagnato il secondo posto in classifica opo la vittoria ottenuta a Cremona nel turno precedente. I silani sono al diciassettesimo posto in classifica e nel turno precedente hanno perso in casa contro il Frosinone. Motivo in più per tentare il colpaccio all’ Arechi che sarebbe fondamentale per tirarsi fuori dalla zona playout.: leCastori non rinuncia al suo collaudato 3-5-2 con Belec tra i pali, il pacchetto arretrato sarà composto da Veseli, Gyomber ...