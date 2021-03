Saldo e stralcio, cosa succede se non si paga? (Di domenica 7 marzo 2021) Saldo e stralcio, cosa succede se non si rispetta il pagamento? Il Saldo e stralcio è di fatto un accordo tra creditore e debitore con cui il primo concede al secondo uno sconto sul complessivo debito in cambio di un pagamento celere. A volte, il Saldo e stralcio si accompagna anche a un piano di rientro, ossia a una rateizzazione del residuo debito. Immaginiamo, si legge su laleggepertutti.it, allora che una persona, con un grosso debito con la propria banca, riesca ad ottenere da questa un Saldo e stralcio, con riduzione del 35% del debito, pagabile in sette rate. Dopo il pagamento delle prime mensilità, il debitore smette di versare le successive ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021)se non si rispetta ilmento? Ilè di fatto un accordo tra creditore e debitore con cui il primo concede al secondo uno sconto sul complessivo debito in cambio di unmento celere. A volte, ilsi accompagna anche a un piano di rientro, ossia a una rateizzazione del residuo debito. Immaginiamo, si legge su laleggepertutti.it, allora che una persona, con un grosso debito con la propria banca, riesca ad ottenere da questa un, con riduzione del 35% del debito,bile in sette rate. Dopo ilmento delle prime mensilità, il debitore smette di versare le successive ...

