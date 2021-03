Ruth Bader Ginsburg | una statua sarà eretta a Washington

(Di domenica 7 marzo 2021) Il Congresso degli USA ha deciso di approvare una legislazione per ergere un monumento dell’ex giudice della Corte Suprema, scomparsa lo scorso anno. La morte dell’icona liberale aveva portato il partito repubblicano a scegliere il giudice conservatore Amy Coney Barrett come sostituta alla Corte Suprema.unadi

Advertising

CarmeloMontana2 : RT @collettiva_news: ?? LA DONNA GIUSTA Ruth Bader Ginsburg aveva la forza di opporsi. Tutte le volte che ce n'era bisogno era pronta a dire… - Anna5381975040 : RT @collettiva_news: ?? LA DONNA GIUSTA Ruth Bader Ginsburg aveva la forza di opporsi. Tutte le volte che ce n'era bisogno era pronta a dire… - RobertaLisi1 : RT @collettiva_news: ?? LA DONNA GIUSTA Ruth Bader Ginsburg aveva la forza di opporsi. Tutte le volte che ce n'era bisogno era pronta a dire… - LunaRos81996348 : RT @collettiva_news: ?? LA DONNA GIUSTA Ruth Bader Ginsburg aveva la forza di opporsi. Tutte le volte che ce n'era bisogno era pronta a dire… - flc_crea : RT @collettiva_news: ?? LA DONNA GIUSTA Ruth Bader Ginsburg aveva la forza di opporsi. Tutte le volte che ce n'era bisogno era pronta a dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruth Bader

La Stampa

La Giornata di oggi in cui saranno scoperte le targhe di cinque nuovi Giusti:Ginsburg , Dag Hammarskjöld, Liu Xiaobo , Liu Xia, Carlo Urbani ci ricorda che una povera voce parla anche ...E c'èGinsburg , giudice donna della Corte Suprema americana, portavoce per tutta la vita dell'uguaglianza tra gli esseri umani. Ma c'è soprattutto un italiano famoso nel mondo, il medico ...Tutto per la sua tata. Fino a vederla riconoscere - la sua bambinaia di Mondovì andata a servizio nella grande città - «Giusta dell’Umanità». Così Liliana Segre ha voluto esserci ieri alla cerimonia a ...I Giusti sono coloro che hanno testimoniato con la loro vita che la scelta del bene è sempre possibile. Li ricorda Gariwo nella Giornata europea dei giusti ...