Roma, ruba la borsa a una donna ma il marito lo insegue: arrestato giovane straniero (Di domenica 7 marzo 2021) Ha rubato la borsa a una donna. Ma il ladro, seppur abbia agito con destrezza, se l'è dovuta vedere con il marito della malcapitata: l'uomo ha inseguito il bandito, lo ha braccato e fermato. Così, il malvivente – un cittadino cileno di 29 anni – è stato arrestato dagli agenti della Polizia intervenuti sul posto. E' successo ieri mattina, intorno alle 12.30, in via Attilio Ambrosini a Roma. Leggi anche: Follia a Roma: ubriaco e drogato distrugge gli scooter in strada, le vetrine dei negozi (e non solo) Il 29enne è stato arrestato per furto con destrezza in concorso, mentre il suo complice si è dato alla fuga. su Il Corriere della Città.

