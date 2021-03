Roma, manifestazione degli operatori della movida: ecco dove e quando (Di domenica 7 marzo 2021) La movida in Italia è ormai scomparsa da un anno. A marzo 2020 qualsiasi tipo di discoteca e locale notturno ha chiuso i battenti senza mai vedere nuovamente la luce. Nonostante sia un settore giudicato da molti come superfluo, il mondo della notte crea tantissimi posti di lavoro e genera molti introiti aiutando l’economia. Per far sentire ancora una volta la loro voce, gli operatori della “night life” (come si dice in gergo) hanno deciso di scendere in piazza a manifestare in tutto il territorio nazionale. A Roma è stata organizzata una fiaccolata per martedì 9 marzo alle ore 20:00 al Circo Massimo. All’evento parteciperanno tutti coloro i quali partecipano a rendere viva la notte: i titolari dei locali, i vocalist, dj e anche i clienti. Per rendere la protesta ancora più sensazionale, è stato ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 7 marzo 2021) Lain Italia è ormai scomparsa da un anno. A marzo 2020 qualsiasi tipo di discoteca e locale notturno ha chiuso i battenti senza mai vedere nuovamente la luce. Nonostante sia un settore giudicato da molti come superfluo, il mondonotte crea tantissimi posti di lavoro e genera molti introiti aiutando l’economia. Per far sentire ancora una volta la loro voce, gli“night life” (come si dice in gergo) hanno deciso di scendere in piazza a manifestare in tutto il territorio nazionale. Aè stata organizzata una fiaccolata per martedì 9 marzo alle ore 20:00 al Circo Massimo. All’evento parteciperanno tutti coloro i quali partecipano a rendere viva la notte: i titolari dei locali, i vocalist, dj e anche i clienti. Per rendere la protesta ancora più sensazionale, è stato ...

