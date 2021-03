Roma-Genoa 7 marzo ore 12 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Advertising

MCalcioNews : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali del lunch match - infoitsport : La Roma frenata dalla crisi in attacco, il Genoa per tornare al gol - infoitsport : Smalling e Pedro titolari contro il Genoa, Il Messaggero: 'La Roma dei ritorni' - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Roma - Genoa: le formazioni ufficiali delle due squadre - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizi ore 12.30).: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.: Marchetti; Masiello, ...... laha un'altra grande occasione per consolidare la propria candidatura a un posto nella prossima Champions League nel match odierno delle 12.30 contro il. La formazione giallorossa vuole ...This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...Alle 12:30 prende il via il 'lunch match' tra Roma e Genoa. Ecco le due formazioni ufficiali scelte dai tecnici Fonseca e Ballardini.