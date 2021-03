Roma | Fonseca | Alcuni giocatori sono stanchi Mayoral? Ha lavorato per la squadra

(Di domenica 7 marzo 2021)- Labatte di misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e Inter, ritrova il quarto posto in classifica. Ladi Pauloha battuto i liguri per 1 a 0 ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Fonseca: 'La squadra sta bene. Grande partita Pellegrini, Mayoral...': Paulo Fonseca, allenatore della Roma,.… - sportli26181512 : Fonseca: 'Lenti e poco aggressivi. Dzeko con lo Shakhtar? Difficile...': Fonseca: 'Lenti e poco aggressivi. Dzeko c… - repubblica : Roma-Genoa 1-0: decide Mancini, giallorossi al 4° posto: La squadra di Fonseca si conferma imbattibile con le picco… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: #Fonseca: 'Abbiamo vinto bene contro una buona squadra. Bravi Cristante e Pellegrini' Il tecnico giallorosso: 'Borja M… - Gazzetta_it : #RomaGenoa, #Fonseca: 'Lenti e poco aggressivi. #Dzeko con lo #Shakhtar? Difficile...' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

...di coprirsiper non rischiare di perdere i tre punti del gol di vantaggio. Smalling durissimo su Cassata, il centrale prende palla e avversario: proteste per entrambe le squadre, laper ...- Labatte di misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e Inter, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Pauloha battuto i liguri per 1 a 0 grazie alla ...Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese Paulo Fonseca al termine di Roma-Genoa vinta 1-0 dai suoi grazie al gol di Mancini.La Roma batte 1 - 0 il Genoa nel lunch match della 26esima. Ai giallorossi basta la rete di Gianluca Mancini, Fonseca al quarto posto.