Roma | dramma della disperazione | si butta dal terzo piano | morto 49enne

(Di domenica 7 marzo 2021) Tremenda tragedia nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, a, in via Ferdinando Quaglia, tra Tor Bella Monaca e Torre Gaia. Un uomo di 49 anni intorno alle 18:00 si è gettato dalla finestrasua abitazione, al: il salto nel vuoto è stato fatale. Ilviveva con la madre, che non si è accorta di nulla. L’uomo soffriva da tempo di depressione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli agenti del Commissariato Casilino, le Volanti e gli uominipolizia scientifica. Pare che l’uomo non abbia lasciato biglietti che giustifichino il suo gesto. su Il CorriereCittà.