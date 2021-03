Roma, comitiva si ritrova al Gianicolo per ascoltare musica ad alto volume: tutti multati per assembramento (Di domenica 7 marzo 2021) Tredici studenti sanzionati perché assembrati sulla terrazza del Gianicolo e un minimarket chiuso. Questo l’esito dei controlli svolti la scorsa sera dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma: verifiche capillari anti-assembramento in tutta la Capitale e nelle piazze maggiormente frequentate, al fine di far rispettare le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Leggi anche: Roma. Ancora un party in un B&B della Capitale: multe per oltre 13mila euro Giovani assembrati sulla terrazza del Gianicolo Nel pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro sono intervenuti, in piazza Garibaldi, per un assembramento di giovani. I militari hanno identificato una comitiva di tredici studenti intenti ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) Tredici studenti sanzionati perché assembrati sulla terrazza dele un minimarket chiuso. Questo l’esito dei controlli svolti la scorsa sera dai Carabinieri del Comando Provinciale di: verifiche capillari anti-in tutta la Capitale e nelle piazze maggiormente frequentate, al fine di far rispettare le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Leggi anche:. Ancora un party in un B&B della Capitale: multe per oltre 13mila euro Giovani assembrati sulla terrazza delNel pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro sono intervenuti, in piazza Garibaldi, per undi giovani. I militari hanno identificato unadi tredici studenti intenti ad ...

