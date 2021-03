Roby Facchinetti | lungo post contro Sanremo 2021 | Amadeus fa le sue scuse

(Di domenica 7 marzo 2021) Lo scorso novembre è scomparso Stefano D’Orazio, e dae Red Canzian a Riccardo Fogli e Dodi Battaglia, tutti i suoi colleghi l’hanno salutato con una commovente lettera. Il padre di Francescooggi ha fatto sapere che aavrebbe dovuto esserci un piccolo spazio per salutare il suo caro amico, ma che inspiegabilmente l’omaggio a Stefano è sparito dalla scaletta della finale. “Cari amici del Festival di, cari amici della canzone italiana, ora vorremmo spendere un minuto delle nostre tante, tantissime, infinite ore di diretta per un ricordo davvero doveroso. Ma proprio dobbiamo onorare la memoria di un grande artista, di un esponente storico della canzone italiana più famosa e celebrata anche nel mondo, di un protagonista di questo stesso ...

Quest'anno è stato il primo Festival di Sanremo che Stefano non ha potuto guardare da casa sua enon ha apprezzato il modo in cui è stato dimenticato. TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ..., via Instagram, ha commentato il suo disappunto: Cari amici del Festival di Sanremo, cari amici della canzone italiana, ora vorremmo spendere un minuto delle nostre tante, ...Sta facendo parecchio rumore la scelta del taglio dell’omaggio a Stefano D’Orazio dalla scaletta della puntata finale del Festiva di Sanremo. Non possiamo insomma dimenticarci di mandare un applauso a ...«Il ricordo di Stefano era nella scaletta ufficiale, sia pure a ora tarda, ed in tale veste è stato confermato anche alla stampa. Banalmente, ha fatto ammenda, con una tautologia che nulla ha detto su ...