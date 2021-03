Roberto Speranza: "Vaccino Astrazeneca per gli over 65" (Di domenica 7 marzo 2021) È in arrivo una circolare per dare il via libera all’utilizzo del Vaccino di Astrazeneca anche per gli over 65. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche il Vaccino di Astrazeneca può essere usato su tutte le fasce generazionali. quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Css e già da domani o dopodomani ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione”, ha detto. In attesa che la circolare arrivi, la Regione Lazio ha sospeso la possibilità di prenotazione per le persone di 64 e 65 anni. “Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poichè è imminente la nuova circolare del Ministero ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) È in arrivo una circolare per dare il via libera all’utilizzo deldianche per gli65. Lo ha annunciato il ministro della Salute,. “Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche ildipuò essere usato su tutte le fasce generazionali. quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Css e già da domani o dopodomani ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione”, ha detto. In attesa che la circolare arrivi, la Regione Lazio ha sospeso la possibilità di prenotazione per le persone di 64 e 65 anni. “Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poichè è imminente la nuova circolare del Ministero ...

Advertising

crocerossa : ?? Apre oggi il nuovo Hub vaccinale di Termini realizzato da @RegioneLazio con #CroceRossa e @fsitaliane. Una strutt… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - matteosalvinimi : ...Sarebbe un bel segnale. Ho parlato con il ministro della Salute di #SanMarino, Roberto Ciavatta, sono pronto a i… - Eventus_docet : RT @beppebottero: Il Ministro della Salute Roberto #Speranza parla, parla, parla: ma non dice nulla! #mezzorainpiù - beppebottero : Il Ministro della Salute Roberto #Speranza parla, parla, parla: ma non dice nulla! #mezzorainpiù -