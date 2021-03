Roberto Sanna malato di Sla, la scelta di andare in Svizzera per morire: in Italia manca la legge sull’eutanasia (Di domenica 7 marzo 2021) Roberto Sanna, malato di Sla, è solo l’ultimo nome salito alle cronache dopo la scelta di andare in Svizzera per poter morire. Da Dj Fabo ad Alessandra Giordano, il pellegrinaggio di chi chiede di poter beneficiare del suicidio assistito viene riportato costantemente dai giornali. Nonostante una sentenza della Corte Costituzionale nel 2019, e l’attivismo di molti malati, l’Italia non si è ancora dotata di una legge sull’eutanasia e il suicidio assistito. Storie come quella di Roberto Sanna rimangono esempi di quanto sofferto da centinaia di persone. Roberto Sanna malato di Sla: la decisione di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 marzo 2021)di Sla, è solo l’ultimo nome salito alle cronache dopo ladiinper poter. Da Dj Fabo ad Alessandra Giordano, il pellegrinaggio di chi chiede di poter beneficiare del suicidio assistito viene riportato costantemente dai giornali. Nonostante una sentenza della Corte Costituzionale nel 2019, e l’attivismo di molti malati, l’non si è ancora dotata di unae il suicidio assistito. Storie come quella dirimangono esempi di quanto sofferto da centinaia di persone.di Sla: la decisione di ...

