Roberto Burioni: «I miei consigli al generale Figliuolo: per battere il Coronavirus faccia come Churchill» (Di domenica 7 marzo 2021) Il virologo: «A Dunkerque per riportare i soldati in Inghilterra, il premier britannico non distinse tra navi militari, barche pubbliche e private. Chiese aiuto a tutti» Leggi su corriere (Di domenica 7 marzo 2021) Il virologo: «A Dunkerque per riportare i soldati in Inghilterra, il premier britannico non distinse tra navi militari, barche pubbliche e private. Chiese aiuto a tutti»

Advertising

Corriere : Burioni: «I miei consigli al generale Figliuolo: per battere il Covid faccia come Chur... - RobertoBurioni : Una dose? Due dosi? Dieci dosi? Nella scienza non è importante cosa pensa Tizio o Caio (o Roberto Burioni) ma cosa… - LilaLaMarea : RT @Corriere: Burioni: «I miei consigli al generale Figliuolo: per battere il Covid faccia come Chur... - xenonian1 : SMASCHERATO ROBERTO BURIONI, IL PREZZOLATO DI 'POMONA-BRACCO IMAGING (BI... - xenonian1 : @InMonsterland Invidia che non usino i suoi prodotti,anticorpi monoclonali by Pomona! -