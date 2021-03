(Di domenica 7 marzo 2021) AGI -tra, oggi pomeriggio a, vicino a Santa Maria della Neve, neldi '' in Sardegna. La segnalazione di alcuni testimoni è arrivata al 113, ma gli equipaggi delle volanti non hanno trovato nessuno. Con tutta probabilità iallarmati dall'arrivo della polizia ai sono allontanati in tutta fretta. Gira però sui social un video dellache è stato acquisito dalla squadra mobile, così come i filmati delle telecamere presenti nella. Sono stati anche controllati i pronto soccorso, ma non risulta alcun ferito ricoverato di recente che possa far pensare a qualcuno coinvolto nella. Sempre da quanto si apprende non avrebbe partecipato più di una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA - sulsitodisimone : Rissa tra giovani a Nuoro nel primo sabato di 'zona bianca' - AlguerIT : PORTOTORRES Rissa tra giovanissimi a Porto Torres - TeleuniversoTV : Fondi – Rissa in centro tra adolescenti: identificati grazie ad un video postato sui social : - EmaPartenopeo : RT @mister_fantasy: dal giornale radio di @Radio1Rai #Sardegna, zona bianca: maxi rissa tra 20 giovani senza mascherina. #Milano, con var… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra

L'Unione Sarda.it

07 mar 18:35 Primo sabato in zona bianca, maxi -nel centro di Nuoro Nel primo sabato in zona bianca in Sardegna scoppia il far west davanti a un bar del centro storico di Nuoro,maxi - ...Un' escalation di violenza che continua a far paura. Ennessima violentaragazzini, avvenuta questa volta a Fondi , in provincia di Latina. Piazza San Francesco, due ragazzini si scontrano sotto gli occhi di un gruppo di coetanei che oltre a riprenderli con il ...Lockdown locali sempre più diffusi che porteranno buona parte dell’Italia in rosso e un monitoraggio costante dell’andamento della curva del virus, per ...MAxi Rissa in zona bianca, a Nuoro, in Sardegna. Una scena da far west, comprensiva di lancio di sedie e bottiglie. È accaduto all'esterno di un locale nel quartiere ...