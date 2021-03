Rischio lockdown: giorni decisivi per un nuovo Dpcm. L'Italia vede rosso: le ipotesi (Di domenica 7 marzo 2021) Milano " Italia a Rischio lockdown . E' massima allerta sulla curva dei contagi : quasi 21mila positivi nelle ultime 24 ore. A guidare la classifica dei casi giornalieri è la Lombardia (che ha ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 7 marzo 2021) Milano ". E' massima allerta sulla curva dei contagi : quasi 21mila positivi nelle ultime 24 ore. A guidare la classifica dei casi giornalieri è la Lombardia (che ha ...

Advertising

giuromos : RT @SinistroTOP: ??Caffè al bancone = rischio contagio alto #Sardine che attraversano mezza Italia per poi assembrarsi dinanzi alla sede #P… - maximchd : RT @SinistroTOP: ??Caffè al bancone = rischio contagio alto #Sardine che attraversano mezza Italia per poi assembrarsi dinanzi alla sede #P… - Beppe_Carlone : @ricpuglisi Favorevole al lockdown. l'Italia e' un Paese oramai fallito, il lockdown e' una goccia nel mare. Prefer… - MaryamSenada : ?? ?? ?? ?? ?? Covid, il Cts e l'ipotesi lockdown totale. 'Murati vivi', come un anno fa: lo scenario, c'è già… - Martina95190659 : RT @SinistroTOP: ??Caffè al bancone = rischio contagio alto #Sardine che attraversano mezza Italia per poi assembrarsi dinanzi alla sede #P… -