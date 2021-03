“Rischio annullamento” | Sanremo da rifare? Televoto “anomalo” | un terremoto su Fedez e Chiara Ferragni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021)e Francesca Michelin si sono resi protagonisti di una grande rimonta e per poco non hanno vinto il Festival di2021: con la loro “Chiamami per nome” hanno chiuso al secondo posto, alle spalle dei Maneskin e davanti a Ermal Meta. Decisivo per la coppia, che partiva fuori dalla top dieci all'inizio della quinta e ultima serata di questa 71esima edizione della kermesse canora, il ruolo giocato da, che da casa ha messo in campo tutta la sua potenza di fuoco, sfruttando al meglio di 23 milioni di fan che può vantare su Instagram. L'imprenditrice digitale ha fatto montare la polemica sul web perché ovviamente ai fan degli altri concorrenti non è andato giù che lainfluenzasse in maniera così decisa l'esito del: ma d'altronde non ha ...