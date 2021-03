"Rifondare la sinistra" e tirar dentro pure le Sardine: il piano di Speranza per mandare in soffitta il Pd (Di domenica 7 marzo 2021) Roberto Speranza ha svestito per un attimo i panni del ministro della Salute, perennemente in trincea da un anno a questa parte per combattere il coronavirus, e si è concesso un'analisi politica sul momento di smarrimento profondo che stanno vivendo il Pd e la sinistra più in generale. Intervistato dal Corriere della Sera, Speranza non ha risposto chiaramente quando gli è stato chiesto se si augura che Nicola Zingaretti ripensi alle sue dimissioni da segretario dei dem. “Il grido di dolore di Zingaretti - ha dichiarato il ministro - ha tolto il velo alle contraddizioni del Pd e aperto una crisi che riguarda tutti i progressisti. Quello che c'è oggi non basta e quello che serve ancora non c'è. Con il virus che ha stravolto le esistenze, anche il nostro campo deve profondamente cambiare”. Ma in che modo? La ricetta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Robertoha svestito per un attimo i panni del ministro della Salute, perennemente in trincea da un anno a questa parte per combattere il coronavirus, e si è concesso un'analisi politica sul momento di smarrimento profondo che stanno vivendo il Pd e lapiù in generale. Intervistato dal Corriere della Sera,non ha risposto chiaramente quando gli è stato chiesto se si augura che Nicola Zingaretti ripensi alle sue dimissioni da segretario dei dem. “Il grido di dolore di Zingaretti - ha dichiarato il ministro - ha tolto il velo alle contraddizioni del Pd e aperto una crisi che riguarda tutti i progressisti. Quello che c'è oggi non basta e quello che serve ancora non c'è. Con il virus che ha stravolto le esistenze, anche il nostro campo deve profondamente cambiare”. Ma in che modo? La ricetta di ...

