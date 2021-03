Ricordate lo sciamano di Trump? Com' è ridotto dopo due mesi di carcere | irriconoscibile | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) Un "gesto d'amore" che potrebbe rovinargli la vita. Jake Angeli, l'uomo noto come "lo" entrato al Campidoglio di Washington DC il 6 gennaio scorso alla guida degli ultrà di Donaldper "occupare" il parlamento americano e immortalato dalle telecamere nelle "sacre stanze del potere" a torso nudo con corna di bisonte in testa, pelliccia e bandiera americana issata su una minacciosa lancia, è ine ha rilasciato, due, la sua prima intervista alla Cbs. "Volevo solo riportare Dio in Senato", ha spiegato il 33enne attivista vicino ai gruppi di QAnon, la rete di negazionisti e teorici del complotto che tanto peso ha nella destra americana, da quandoera salito alla Casa Bianca. "Volevo portare lì la divinità, riportare Dio in Senato. Ho ...