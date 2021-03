Renato Di Napoli confermato presidente nazionale della Federazione Tennistavolo (Di domenica 7 marzo 2021) Renato Di Napoli, partenopeo di nascita e torinese di adozione, è confermato per il secondo mandato, per il quadriennio 2021-2024, alla guida della Federazione italiana Tennistavolo. Nell’assemblea elettiva nazionale ordinaria, svolta nel centro congressi dell’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, ha ricevuto 20.121 voti, pari al 51,93%, contro i 18.627 (48,07%) di Marcello Cicchitti. “Il mio ringraziamento – afferma Di Napoli – va a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato. Sono grato a tutto il movimento, ai dirigenti, tecnici e atleti, che hanno premiato il lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni e hanno voluto sostenere la continuità del nostro progetto, che è sempre stato rivolto all’interesse di tutte le associazioni e non solo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021)Di, partenopeo di nascita e torinese di adozione, èper il secondo mandato, per il quadriennio 2021-2024, alla guidaitaliana. Nell’assemblea elettivaordinaria, svolta nel centro congressi dell’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, ha ricevuto 20.121 voti, pari al 51,93%, contro i 18.627 (48,07%) di Marcello Cicchitti. “Il mio ringraziamento – afferma Di– va a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato. Sono grato a tutto il movimento, ai dirigenti, tecnici e atleti, che hanno premiato il lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni e hanno voluto sostenere la continuità del nostro progetto, che è sempre stato rivolto all’interesse di tutte le associazioni e non solo ...

Advertising

LavoroLazio_com : Roma, Renato Di Napoli confermato alla presidente della Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli, napolet… - Kor_One_ : @sabrina__sf Non conosco Achille Lauro (per me rimane l'ex sindaco di Napoli nonché armatore in voga negli anni 50… - DodiciMagazine : Uno dei #personaggi e simboli più importanti di Napoli, dalla fama #mondiale: Renato Carosone, la cui vita viene ra… - Lello_Pastore : @renato_tammi @ClaudioZuliani Orsato ha detto una banale verità ma non ci volevano tre anni a noi era tutto chiaro.… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli-Benevento, le immagini più belle del match (Newfotosud - Renato Esposito) -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Napoli Addio capitano rossoblù: Bologna piange Mirko Pavinato ... attorno a Pavinato il presidente Renato Dall'Ara costruì gradualmente la squadra capace di ... mentre nel 2018 venne nominato Cavaliere della Repubblica: questa sera a Napoli il Bologna giocherà con il ...

Carosello Carosone, il film su rai 1 Un film su Renato Carosone. L'appuntamento è per giovedì 18 marzo su Rai 1 in prima serata. La notizia, già ... il popolare batterista che introduceva i pezzi con il celebre " Canta Napoli... ". Flavio ...

Renato Di Napoli confermato presidente nazionale della Federazione Tennistavolo - Ildenaro.it Il Denaro FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO Renato Di Napoli confermato alla presidenza della FITeT Renato Di Napoli, napoletano di nascita e torinese di adozione, è stato confermato per il secondo mandato, per il quadriennio 2021-2024, alla guida della Fed ...

Addio capitano rossoblù: Bologna piange Mirko Pavinato BOLOGNA - Il Capitano è salito in Paradiso, dove giocava il suo Bologna. Questa mattina all’ospedale Sant’Orsola è scomparso a 86 anni Mirko Pavinato, il capitano della formazione rossoblù che vinse i ...

... attorno a Pavinato il presidenteDall'Ara costruì gradualmente la squadra capace di ... mentre nel 2018 venne nominato Cavaliere della Repubblica: questa sera ail Bologna giocherà con il ...Un film suCarosone. L'appuntamento è per giovedì 18 marzo su Rai 1 in prima serata. La notizia, già ... il popolare batterista che introduceva i pezzi con il celebre " Canta... ". Flavio ...Renato Di Napoli, napoletano di nascita e torinese di adozione, è stato confermato per il secondo mandato, per il quadriennio 2021-2024, alla guida della Fed ...BOLOGNA - Il Capitano è salito in Paradiso, dove giocava il suo Bologna. Questa mattina all’ospedale Sant’Orsola è scomparso a 86 anni Mirko Pavinato, il capitano della formazione rossoblù che vinse i ...