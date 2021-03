Regina Elisabetta “furiosa” | “Non guarda il circo di Harry e Meghan | pensa solo al principe Filippo in ospedale”

(Di domenica 7 marzo 2021) LaII non guarderà l’intervista rilasciata daa Oprah Winfrey, che negli Stati Uniti sarà mandata in onda da Cbs nella serata americana di domenica (le 2 di notte in Italia) e nel Regno Unito il giorno dopo. Lo riporta il Sunday Times, citando fonti vicine a Buckingham Palace, che hanno definito l’intervista dei Sussex un “”, parlando di una Sovrana. Sua Maestà, 94 anni, si occupa in queste ore “dei suoi doveri” istituzionali e della “salute delconsorte”, ricoverato quasi centenario indopo un piccolo intervento al cuore, ha fatto eco un altro sedicente insider, citato stavolta dall’Express, tabloid d’estrema destra britannico. Le stesse ...

Advertising

MTReDayane : @itsmwengo Si è bellissima Io infatti sono la regina Elisabetta - DaniSalvestroni : RT @opificioprugna: La regina Elisabetta quando ha visto Orietta Berti e Ornella Vanoni a Sanremo: 'Bello questo Zecchino d'Oro!' (Mercuri… - luciacuomo9 : @gioisdied @B4CKTOSLEEP Se lei è brutta io sono la regina Elisabetta - rtrunfio : RT @opificioprugna: La regina Elisabetta quando ha visto Orietta Berti e Ornella Vanoni a Sanremo: 'Bello questo Zecchino d'Oro!' (Mercuri… - guidosant : RT @enricaroddolo: La #regina sola a Windsor ha ritrovato il sorriso con due cuccioli. #Royal dogs da #Vittoria a #Elisabetta @Corriere I… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

LaIn queste ore la, 94 anni, si occupa "solo dei suoi doveri" istituzionali e della salute del principe consorte Filippo", ricoverato quasi centenario in ospedale dopo un ...Laintende ha scelto di ignorare l'attesa intervista dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, in onda nel programma di Oprah in nottata sulla Cbs dagli Usa dove la coppia si è trasferita ...La regina intende "ignorare" l'attesa intervista dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, in onda in nottata sulla Cbs dagli Usa dove la coppia 'ribelle' si è trasferita dopo aver rotto con la Royal Famil ...Alessandra Rizzo per la Stampa boris johnson e la fidanzata carrie Dopo la ristrutturazione, costosissima, dell' appartamento di Downing Street, arriva quella della sala stampa, rinnovata sul modello ...