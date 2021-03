Reggiana – Lecce: poker dei giallorossi (Di lunedì 8 marzo 2021) Reggiana – Lecce valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B, è terminata 0-4. La partita che si è giocata allo stadio Mapei ha visto protagonisti assoluti i giallorossi di mister Corini che non si sono proprio risparmiati. I pugliesi portano a casa tre punti importanti che li portano al quinto posto. I padroni di casa invece si fermano alla sedicesima posizione a quota 28 punti. Le conferenze stampa di Reggiana – Lecce Reggiana – Lecce, com’è andata la partita? La gara è sicuramente andata meglio per il Lecce che per la Reggiana. La squadra ospite al Mapei Stadium ha dato prova del bel calcio che riesce a giocare sorprendendo per ben quattro volte la formazione casalinga. La Reggiana ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021)valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B, è terminata 0-4. La partita che si è giocata allo stadio Mapei ha visto protagonisti assoluti idi mister Corini che non si sono proprio risparmiati. I pugliesi portano a casa tre punti importanti che li portano al quinto posto. I padroni di casa invece si fermano alla sedicesima posizione a quota 28 punti. Le conferenze stampa di, com’è andata la partita? La gara è sicuramente andata meglio per ilche per la. La squadra ospite al Mapei Stadium ha dato prova del bel calcio che riesce a giocare sorprendendo per ben quattro volte la formazione casalinga. Laha ...

Advertising

OfficialUSLecce : #ReggianaLecce #SerieBKT #REGLEC I nostri ragazzi partono subito forte. Pettinari messo giù in area si procura il r… - OfficialUSLecce : #ReggianaLecce #SerieBKT #REGLEC GOOOOOOOOOOOOOOOOL !!!!! 4 A 0 PER NOIIIIIIIIIIIIII!!!!!! MARIUSZ STEPINSKIIIII da… - OfficialUSLecce : #ReggianaLecce #SerieBKT #REGLEC GOOOOOOOOOOOOOOOOL !!!!! 3 A 0 PER NOIIIIIIIIIIIIII!!!!!! LA DOPPIETTA DI CODA… - paisemiu : Al termine di Reggiana-Lecce, mister Corini: “Vittoria meritata, vedo continuità nelle prestazioni. La Serie A è a… - SalentoSport : #LECCE – #Coda è tornato a essere l’Hispanico. Bene #Pettinari e #Majer: le #pagelle del successo contro la… -