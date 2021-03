Referendum in Svizzera, vince il sì al divieto del velo integrale (Di domenica 7 marzo 2021) Ha vinto in Svizzera il Referendum cosiddetto 'anti - burqa', promosso dalla destra conservatrice. La maggioranza dei cittadini della Confederazione elvetica ha infatti votato sì al divieto di '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) Ha vinto inilcosiddetto 'anti - burqa', promosso dalla destra conservatrice. La maggioranza dei cittadini della Confederazione elvetica ha infatti votato sì aldi '...

Advertising

Corriere : In Svizzera un referendum mette al bando il burqa: dice sì il 51% dei votanti - repubblica : Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato nei luoghi pubblici: La consultazione voluta dall'Udc,… - HuffPostItalia : In Svizzera sarà vietato il burqa nei luoghi pubblici. Vince il sì al referendum - arwen0506 : RT @Corriere: In Svizzera un referendum mette al bando il burqa: dice sì il 51% dei votanti - Guglielmo_61 : RT @MediasetTgcom24: Referendum in Svizzera, vince il sì al divieto del velo integrale #svizzera -