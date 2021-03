Recensione del libro “Aprile 2020. Il mondo della pandemia raccontato dagli adolescenti” (Di domenica 7 marzo 2021) Ciociaria zona rossa. Di queste ore la notizia che la provincia di Frosinone è tornata in lockdown. Tanta la rabbia, l’amarezza. Sul tema ho appena finito di leggere un libro che vi consiglio. Si intitola “Aprile 2020. Il mondo della pandemia raccontato dagli adolescenti”, una raccolta pubblicata da Armando Editore, a cura di Francesco Bearzi, Anna Lisa Menga, Erica Orezzi, Simonetta Recchi e Salvatore Colazzo. Un diario scritto a più mani che racconta cosa hanno provato gli adolescenti all’acme del primo lockdown: sentimenti contrastanti, ansie e paure, sogni e incertezze. Tra le pagine, stese di pugno da un gruppo di studenti del Frusinate, emerge dirompente un profondo senso di solitudine, lo stesso che ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 marzo 2021) Ciociaria zona rossa. Di queste ore la notizia che la provincia di Frosinone è tornata in lockdown. Tanta la rabbia, l’amarezza. Sul tema ho appena finito di leggere unche vi consiglio. Si intitola “. Il”, una raccolta pubblicata da Armando Editore, a cura di Francesco Bearzi, Anna Lisa Menga, Erica Orezzi, Simonetta Recchi e Salvatore Colazzo. Un diario scritto a più mani che racconta cosa hanno provato gliall’acme del primo lockdown: sentimenti contrastanti, ansie e paure, sogni e incertezze. Tra le pagine, stese di pugno da un gruppo di studenti del Frusinate, emerge dirompente un profondo senso di solitudine, lo stesso che ...

Advertising

PciScuola : “E allora le foibe?”. Ragionando del libro di Eric Gobetti. - GabrieleMastan1 : @stevevicrn Se devo fare una recensione del brano dei maneskin non sono in grado perché non li ho ascoltati , ma po… - a_vicenta : Guarda 'Pensare Come Leonardo - I Sette Principi Del Genio (Michael J Gelb) - Recensione Del Libro' su YouTube - clionauta_ap : RT @LIndiceOnline: «Viviamo in un contesto dominato dall’oblio della storia.» Il primo piano del numero di marzo è dedicato ad Adriano Pros… - ChiaraReba : Nuova #recensione sul #blog La regina del giallo! -