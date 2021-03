Rangers ad un passo dal titolo | tifosi in delirio Il Governo | “mettete a rischio vite” VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Isono ormai ad undel, gioia che manca ormai da 10 anni. Nelle ultime stagioni ha praticamente sempre dominato il Celtic, i Glasgow sono pronti a festeggiare. La squadra di Gerrard è reduce dal netto successo contro il St.Mirren, 3-0 il punteggio che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, il vantaggio sulla seconda (il Celtic) è addirittura di 21 punti. Il rendimento in stagione è stato veramente incredibile, ihanno conquistato 88 punti in 32 partite frutto di 28 vittorie e 4 pareggi, la compagine di Gerrard non ha mai perso. La festa deideiLa vittoria contro il St.Mirren ha avvicinato al, ihanno bisogno di un solo punto per essere sicuri della vittoria finale. I ...

Advertising

CalcioWeb : I @RangersFC sono ad un passo dal titolo, i tifosi scatenati fuori dallo stadio -

Ultime Notizie dalla rete : Rangers passo

CalcioWeb

...l'accesso alla partita di hockey dei New Yorkal Madison Square Garden. "L'Excelsior Pass giocherà un ruolo fondamentale per accelerare la riapertura delle attività e per portarci un...... che in questa stagione sembra aver trovato ilgiusto non solo per essere una valida ...Olympiacos - Arsenal Dinamo Zagabria - Tottenham Hotspur Manchester United - MILAN Slavia Praga -...Il club guidato da Gerrard si avvicina alla vittoria del campionato: nonostante la pandemia, i supporters si sono riuniti fuori dallo stadio ..."Ajax, Villarreal, Roma, Arsenal, Tottenham, Milan, Rangers e Granada". Saranno queste le squadre che passeranno il turno degli ottavi di finale di Europa League ...