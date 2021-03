Raccolta firme contro “la svendita del territorio della Bassa Pianura Bergamasca” (Di domenica 7 marzo 2021) “C’è un disegno che vorrebbe i territori lungo l’autostrada BREBEMI come un enorme magazzino delle Logistiche?”. Si apre con questa domanda la Raccolta firme – “Fermiamo la svendita del territorio della Bassa Pianura Bergamasca” – lanciata dalla Rete Associazioni Bassa Pianura Bergamasca su Change.org (https://www.change.org/p/presidente-della-provincia-di-bergamo-e-sindaci-della-Bassa-Pianura-Bergamasca-ambito-14-fermiamo-la-svendita-del-territorio-della-Bassa-Pianura-Bergamasca), la popolare piattaforma per il lancio ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) “C’è un disegno che vorrebbe i territori lungo l’autostrada BREBEMI come un enorme magazzino delle Logistiche?”. Si apre con questa domanda la– “Fermiamo ladel” – lanciata dalla Rete Associazionisu Change.org (https://www.change.org/p/presidente--provincia-di-bergamo-e-sindaci--ambito-14-fermiamo-la--del-), la popolare piattaforma per il lancio ...

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta firme Casale della Cervelletta: come utilizzarlo? ... la messa in sicurezza della torre (completata in questi giorni) e il prossimo avvio della messa in sicurezza del tetto del Casale, contestualmente allo straordinario risultato nella raccolta firme (...

Torino: presentazione del progetto "il Maria Adelaide che vogliamo" La campagna prosegue con la raccolta delle adesioni al progetto e con altri appuntamenti in ... una serie di banchetti per raccogliere le firme contro la vendita della struttura e a favore della nostra ...

Raccolta firme contro “la svendita del territorio della Bassa Pianura Bergamasca” BergamoNews.it "Serve più personale nelle biblioteche" Raccolta di firme da parte degli studenti che lamentano una serie di criticità come la distribuzione precaria degli spazi e la rete wifi ...

Viterbo: La resilienza delle imprese femminili della Tuscia, ma ora occorre un'attenzione specifica per ripartire Effetto resilienza per l'imprenditoria femminile nella Tuscia che nel 2020, malgrado gli effetti della pandemia, ha registrato una lievissima riduzione del numero complessivo di imprese pari al -0,08% ...

