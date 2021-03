Qualificazioni Wta Dubai 2021: Trevisan sconfitta al turno decisivo da Tsurenko (Di domenica 7 marzo 2021) sconfitta amara per Martina Trevisan, che nel turno decisivo delle Qualificazioni del Wta 1000 di Dubai si è arresa a Lesia Tsurenko. La giocatrice ucraina si è aggiudicata un match a senso unico con il punteggio di 6-2 6-1. Nonostante la giocatrice fiorentina abbia lottato, restando in campo per oltre un’ora e mezza, quasi tutti i giochi combattuti sono finiti nelle mani della sua avversaria. Niente main draw, dunque, per Trevisan, che può comunque sperare di essere ripescata come lucky loser. Prosegue invece il cammino di Tsurenko, apparsa in grande spolvero. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021)amara per Martina, che neldelledel Wta 1000 disi è arresa a Lesia. La giocatrice ucraina si è aggiudicata un match a senso unico con il punteggio di 6-2 6-1. Nonostante la giocatrice fiorentina abbia lottato, restando in campo per oltre un’ora e mezza, quasi tutti i giochi combattuti sono finiti nelle mani della sua avversaria. Niente main draw, dunque, per, che può comunque sperare di essere ripescata come lucky loser. Prosegue invece il cammino di, apparsa in grande spolvero. SportFace.

